"قنبلة محتملة" تجبر طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً بباريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، الخميس، هبوط إحدى طائراتها اضطراريًا في باريس للاشتباه في وجود قنبلة على متنها.

ونقلت صحيفة إكسبرس تأكيدا من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على وقوع الحادث.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة له: "بناء على طلب رئيس الوزراء تم افتتاح وحدة الأزمات المشتركة بين الوزارات، بعد الاشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية".

وأشار إلى أن الطائرة المعنية كانت في رحلة بين العاصمتين الفرنسية باريس والتشادية نجامينا.

وتابع: "الطائرة هبطت في مطار رويسي دون وقوع حوادث وتم عزلها، كما تم إنزال الركاب".

ولفت إلى أن الشكوك حول وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة لا تزال موجود حتى الآن.