شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تضيف مصر وسريلانكا إلى "قائمة السفر الحمراء" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أضافت بريطانيا الخميس سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق، في مراجعة شملت أيضاً حذف البرتغال من "القائمة الخضراء".

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت جرينتش في الثامن من يونيو/حزيران.