شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مذبحة في قرية «الدم والنار» تخلف 18 قتيلاً ومصاباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت قرية «أبو حزام» الواقعة في محافظة قنا، مذبحة مروعة، بدأت الأربعاء، بسبب خلاف بين عائلتين، خلفت حتى الآن 11 قتيلاً و7 مصابين بطلقات نارية، فر على إثرها الجناة إلى مناطق جبلية عقب وصول قوات الأمن إلى البلدة المعروفة بقرية «الدم والنار».

وبحسب تقارير إعلامية، نشب الخلاف بين أفراد من عائلتي «السعدية» و«العوامر»، الأربعاء، بسبب خلاف على ماكينة الري، تطور إلى مشادة كلامية، وتراشق بالألفاظ، ما دفع صاحب المنزل من عائلة «العوامر»، إلى قتل شريكه من «السعدية»، وألقى بجثته في منطقة بعيدة عن النجع الخاص بعائلته، وفق ما نشرت صحيفة «الوطن المصرية».

وسارع القاتل إلى الهروب من منزله، من دون أن يعلم أحد إلى أين وجهته، وأن فعلته سوف تتسبب في إعلان حرب بين العائلتين.

وأخبر أهالي القرية ابن القتيل أن جثة والده ملقاة على الطريق، وعليها أثار طلق ناري، فهرول إلى المكان، ووجد والده مقتولاً، فجمع أبناء عمومته، وحملوا السلاح للانتقام. ورفضت أسرة القتيل استلام الجثة، قبل أن يأخذوا بثأر قتيلهم، وبدأوا في رحلة البحث عن المتهم وعائلته.

وترصدت عائلة المغدور به لعائلة القاتل، بعدما علموا أن «ميكروباص» تابعاً لهم خرج من مدينة نجع حمادي، فانتظروه عند مدخل القرية، ولدى وصوله أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه «الميكروباص»، الذي يحمل 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، معتقدين أن مستقلي السيارة جميعهم من عائلة القاتل، لكن كانت الصدمة أن غالبية الركاب من عائلات أخرى بالمنطقة.

وسارعت الأجهزة الأمنية فور علمها بالواقعة بالتوجه إلى مكان الحادث، واصطحبت 15 سيارة إسعاف إلى الموقع، ونقلت 16 جثة ومصاباً من الضحايا، بينهم 7 أطفال وسيدات، إلى المستشفيات، ولإجراء جراحة عاجلة لبعض المصابين.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بـ 7 تشكيلات قوات أمن مركزي، وعدد من قوات الأمن العام، إلى القرية، وفرض «كردون» أمني فيها للسيطرة على الاشتباكات، وتم تحديد العناصر الإجرامية، وإلقاء القبض على 11 شخصاً من المتورطين في المذبحة.

وتطارد القوات الأمنية حالياً منطقة الجبل الموازي للقرية الذي لاذ إليه مرتكبو المذبحة، فيما يسود الهدوء الحذر للقرية، وتُجرى حالياً مناظرة الجثث من الطب الشرعي.

وتعرف «أبوحزام» بقرية «الدم والنار» نظراً لانتشار قضايا الثأر والجريمة والمخدرات.