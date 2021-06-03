شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الصحفيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

عقدت جمعية الصحفيين الإماراتية جمعيتها العمومية العادية وانتخابات مجلس الإدارة أمس «الخميس» عن بعد، وأدراها حمد المناعي مستشار وزارة تنمية المجتمع، ورضا حجازي ومها المهيري من إدارة الجمعيات ذات النفع العام في الوزارة.

وبعد مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للجمعية، فاز بعضوية مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى المهمة لمدة 3 سنوات تنتهي في 30 إبريل 2024: أحمد المنصوري وحسين المناعي وفضيلة المعيني ومحمد الحمادي وحسن عمران وحصة سيف وسلامة الكتبي ورائد الشايب ومحمد سعيد الطنيجي، وذلك من بين 24 مرشحاً لعضوية مجلس إدارة الجمعية.

وأدلى 133 من الأعضاء بأصواتهم، وهذه هي الدورة رقم 9، التي شارك فيها 137 من الأعضاء من بين 154 عضواً من الأعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراك حتى عام 2021 من إجمالي عدد الأعضاء العاملين وهم 404 أعضاء.

واعتمدت الجمعية العمومية خلال الاجتماع التقارير طبقاً لجدول الأعمال، والتي عرضها محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة، وهي التصديق على محضر الاجتماع السابق الذي عقد في إبريل عام 2019 لاجتماع الجمعية العمومية العادية، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وتم عرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021، كما اعتمد الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019 و2020، واختارت مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة.

وعرض الحمادي زيادة العضوية خلال العامين الماضيين، حيث وصل عدد أعضاء الجمعية الى 1236 عضواً، والأنشطة والفعاليات التي نفذتها الجمعية إلى 77 نشاطاً.

وأعرب الدكتور أحمد صديق المنصوري رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، والذي حصد أعلى الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين، عن بالغ الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية وثقتهم الكبيرة،

وقال إن زيادة أعداد المرشحين تعد ظاهرة صحية لخدمة الصحافة، والتنافس الكبير دليل على الدور الحيوي الذي تضطلع به الصحافة الإماراتية في دعم ومساندة مسيرة التنمية في مختلف المحافل، و تعزيز حرية الكلمة المسؤولة وصون الحق في التعبير عن الرأي.

واضاف: «وجود عدد كبير من الوجوه الجديدة يدل على التفاعل وإحساس الجميع بأهمية الجمعية واشتراك الجميع في عامل واحد وهو هموم الصحافة والمحاولة للارتقاء بها، وتطلعهم للتطور المقبل من دورات وتوطين المهنة».