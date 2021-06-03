شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة يونايتد ومنتخب إنجلترا يبدأ الاستثمار خارج عالم "الساحرة المستديرة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قالت شركة "لوناز" للسيارات الكهربائية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الخميس، إن قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام اشترى 10 في المئة من أسهمها.

ولم يكشف النقاب عن قيمة الصفقة، كما لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة أو نجم كرة القدم المعتزل أو من يمثله.

وقالت لوناز إن استثمار بيكام جاء من خلال شركته دي.بي فنتشرز.

وتعمل لوناز التي تأسست عام 2018 في تعديل السيارات التقليدية التي أنتجتها شركات رولز رويس وجاغوار ورينج روفر وبنتلي، وتحويلها إلى سيارات كهربائية.

وقال بيكهام في بيان: "تعرفت على الشركة من خلال قيامها وبصورة رائعة بتعديل عدد من السيارات التقليدية الجميلة".

ويملك بيكهام (46 عاماً) أيضاً حصة في أسهم نادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.