شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عملاً فنياً تفوز بمسابقة شبابية بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

فاز 12 شاباً مبدعاً في المسابقة القومية لمراكز الفنون، لأعضاء مراكز الشباب في المحافظات، مجال الفنون التشكيلة، وضمت الأعمال الفائزة لوحات فنية متنوعة، تتسم بالبساطة والجمال، بما يعبر عن رؤى الشباب وتطلعاتهم.

وأعلنت وزارة الشباب المصرية نتائج المسابقة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، حيث حققت محافظات صعيد مصر فوزاً كبيراً، وتقدمت في المسابقة على بقية المحافظات المشاركة.