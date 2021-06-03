شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم قبة الفوارة بجامع السلطان حسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

انتهى مرمّمون وآثاريون مصريون من ترميم قبة الفوارة «الميضأة» بجامع السلطان حسن، والتي سقطت أجزاء منها، الجمعة.

وجامع ومدرسة السلطان حسن أنشأهما السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائهما عام 757 هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منهما عام 762 هـ. وظل العمل فيهما حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764هـ. وبني الجامع على طراز المساجد الإسلامية، ويتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.