شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات بأبوظبي تحصل على جائزة (NAACE) للتعليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي، على جائزة الرابطة الوطنية لتكنولوجيا التعليم (NAACE) من جمعية تكنولوجيا التعليم في المملكة المتحدة التي تعمل على تقييم المدارس، من خلال تبنى تقديم تعليم مناسب للقرن الحادي والعشرين، القائم على الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في تعزيز خبرات التعلم.

وتعد الأكاديمية أول مدرسة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة وهذا الاعتماد، لتحقيقها التميز في مجال تكنولوجيا التعليم، وأصبحت بذلك جزءاً من هيئة خبراء محترفي تكنولوجيا التعليم على المستوى العالمي.

ويعد هذا الإنجاز إضافة إيجابية لإنجازات الأكاديمية السابقة والمميزة التي تعزز الاستراتيجية التعليمية التي تتبناها وفق أعلى المعايير الدولية، حيث تحرص الأكاديمية على تطبيق وتوظيف كافة إمكاناتها من أجل تخريج أجيال المستقبل الواعد.

وقال خديم الدرعي، رئيس مجلس الأمناء بهذه المناسبة: «إن الأكاديمية ومنذ تأسيسها تحرص دائماً على جعل الطالب محور العملية التعليمية ومصدر الإلهام والإنجاز لتوفير الأفضل دائماً له.. ونحن نعمل دائماً على رفع معايير النجاح إلى أعلى مستوياتها وفق المستجدات على المستوى الدولي للتنافس في مجال التعليم، ولضمان توفير بيئة تعليمية على المستوى العالمي تعمل على تخريج طلبة بقدرات ومهارات تنافسية تحقق رؤية دولة الإمارات في استشراف المستقبل».

وكان فريق التقييم من جمعية تكنولوجيا التعليم «NAACE» قد قام بزيارة تقييم افتراضية للأكاديمية في نهاية شهر أبريل الماضي اطلع خلالها على الممارسات التعليمية المطبقة في الأكاديمية، ومشاهدة بعض الحصص الدراسية عن بعد والاجتماع بمجموعة من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والفريق الفني والإداري في الأكاديمية.

وأكد الفريق في تقريره النهائي أن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي تحظى برؤية قوية وواضحة يقودها فريق قيادي ملهم، وأن هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا إيمان المدرسة التام من قيادة وإدارة وأعضاء هيئة تدريسية وتقديرهم لأهمية توفير الدعم الفني والتكنولوجي عالي الجودة في شتى جوانب العملية التعليمية في المدرسة، والاستثمار في الهيئة الإدارية والتعليمية والمصادر التعليمية والمرافق والمتاحة لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، من خلال سهولة الوصول والاستفادة من الخدمات الفنية والدعم التقني المتوفر، بحيث يتم التعامل بكفاءة عالية مع أية قضية تقنية تواجه المجتمع المدرسي وبسرعة كبيرة تمنع تحولها إلى تحد قد يعيق عملية التعليم والتعلم.

وأشار الفريق إلى أن تلك الجهود كانت نابعة من تمسك المدرسة برسالتها من خلال ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالماضي والإعداد للمستقبل، والعمل على بناء أجيال مبدعة واثقة ملتزمة تتمتع بروح المبادرة والاهتمام والقدرة على الإنجاز الأكاديمي وفق المستوى العالمي.

ولفت فريق التقييم إلى أن قيادة المدرسة قد وضعت رؤية قوية مشتركة وواضحة تدعم التعلم تحت أي ظرف، وجعلت من هذه الرؤية حقيقة واقعة من حيث الاستثمار بشكل كبير في دعم تكنولوجيا التعليم وتطوير البنية التحتية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتذليل أي صعاب أو تحديات قد تواجه عملية الانتقال من التعليم المباشر إلى التعلم عن بعد، وتم العمل بجهد كبير لتكييف المناهج ووضع الخطط الدراسية، وتحديث أطر التقييم بالإضافة إلى وضع برنامج تطوير مهني مكثف، لدعم احتياجات فريق الابتكار الرقمي في المدرسة والمعلمين على حد سواء.(وام)