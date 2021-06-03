شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة خليفة» تنظم المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا» عزمها استضافة خبراء دوليين في الطاقة النووية في «المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021»، وهو الأول من نوعه في المنطقة في العاصمة أبوظبي، لمناقشة اتجاهات قطاع الصناعة مستقبلاً.

ويرعى المؤتمر المقرر عقده بين 16 - 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في جامعة خليفة، كل من: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، بالإضافة لمؤسسات متخصصة في مجال الطاقة النووية من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا واليابان، حيث تستضيف أبوظبي المؤتمر الدولي للطاقة 2021 بالتزامن مع أول مشروع للطاقة النووية في دولة الإمارات والأول من نوعه في المنطقة، حيث نجحت الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية بالبدء بعملياتها على النطاق التجاري.

يسعى المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 إلى توفير منصة لقادة الطاقة النووية لتبادل المعلومات وتقديم نتائج أعمالهم ومراجعة الوضع الراهن للقطاع الصناعي ومناقشة اتجاهاته مستقبلًا والمتطلبات اللازمة للتوسع في أنظمة محطات طاقة نووية جديدة في جميع أنحاء العالم وستُختتم فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة النووية 2021 بمسابقة للطلبة تلخص أهداف المؤتمر وتركز على حيثياته.