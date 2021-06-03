شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران من الغردقة يوجه الشكر للدكتورة هالة زايد على توفير لقاح "كورونا" للعاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحةوالآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عقب ختام زيارتهم للحجر الصحى ومراكز تلقيح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضورعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين السياحيين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان أنه تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر والتييبلغ عددها 179 مركزًا على مستوى الجمهورية بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرينخارج مصر، في حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخولالدولة.

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير لقاح فيروس كورونالجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبما يساهم فياستمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحرالأحمر وجنوب سيناء يشمل جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكزالغوص والقرى السياحية والسفاري وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهيوالمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجويةوالموانىء البحرية بالمحافظتين، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمينبالمحافظتين بنهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة أنه يتم المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحيةللمنشآت السياحية وتشمل الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية والسلامة البيئية وسحبعينات دورية من الأغذية ومحطات الصرف الصحي وتحليلها من خلال المعامل التابعةللوزارة لضمان السلامة الصحية لجميع العاملين والوافدين بالمنشآت السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خاصةبمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن مصر من أقل الدول في معدلاتالإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بالعديد من دول العالم، مما ساهم في تزايدأعداد السائحين الوافدين إلى مصرخلال الـ 4 أشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر لمتفرض أي قيود أو إجراءات إضافية على السائحين القادمين إلى مصر غير نتيجةالPCR، كما أنه لم يتم وضع اشتراط تلقي اللقاح على السائحين حتى الآن.

كما لفتت إلى توفير مختلف أنواع لقاح فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحةالعالمية للحجاج المصريين بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسمالحج لهذا العام بأعداد محدودة أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن محافظتي البحر الأحمروجنوب سيناء من أكبر وجهتين سياحتين في مصر، حيث تستقبلات 65% من السياحةالوافدة إلى مصر، مؤكدًا المأمونية الصحية للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن تطعيم جميعالعاملين بالقطاع السياحي بهاتين المحافظتين خطوة هامة في انتعاش حركة السياحة،موضحًا أن السياحة الوافدة إلى مصر تشهد تزايدًا كبيرًا بالتزامن مع استئناف حركةالسياحة.

ولفت إلى أن مصر قبل الجائحة كانت تستقبل مليون سائح شهريًا من مختلف دولالعالم، وبفضل تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمةللحد من انتشار فيروس كورونا والتزام القطاع الخاص لها، وصل عدد السائحين التيتستقبلهم مصر شهريًا حوالي نصف مليون سائح، مما يعكس ثقة السائحين في المقصدالسياحي المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدنيوحرصهما على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتعاش حركة السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودهاالمبذولة في توفير وضع العاملين بالقطاع السياحي ضمن الفئات ذات الأولوية للحصولعلى لقاح فيروس كورونا وتوفيرها لهم بجميع المحافظات السياحية والذي يبلغ عددهمحوالي مليون عامل، وحرصها على إمداد مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحةبالفرق الطبية والأجهزة المعملية لإجراء تحاليل فيروس كورونا للسائحين العائدين إلىبلادهم والتي حولتها وزارة السياحة والآثار مركزًا لإجراء تحاليل الـ pcr، و اختبارالتشخيص السريع لفيروس كورونا (Antigen rapid tests) للسائحين.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن العديد من السائحين قاموا بمد فترة إقامتهم في مصربفضل ما شهدوه التزام تام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية التييتم تطبيقها بمصر.

ومن جانبه، أشار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إلى أن المطارات المصريه تشهد تزايد في استقبال الرحلات الجوية القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم خلالالفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي طبقت كافةالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع المطارات وشركات الطيران المصرية فضلا عن الاستعانة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا مما ساعد على حصول ٩ من المطارات المصرية حتى الآن علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI وأعطى ثقة كبيرة لمصدري السياحة حول العالم فيالتوجه نحو المقاصد السياحية المصرية وظهر ذلك جلياً في زيادة تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة .

ووجه وزير الطيران الشكر للدكتورة هالة زايد لجهودها المبذولة في توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بقطاع الطيران المدني، كما توجه أيضا بالشكر للفريق الطبى بالحجرالصحى لجهودهم المبذولة فى متابعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عل ىأكمل وجه بجميع المطارات منذ بداية الجائحة، فضلاً عن جهودهم فى مناظرة الحالة الصحية لجميع القادمين إلى البلاد.

وقال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن المرحلة القادمة تشهد عددًا كبيرًا منالمشروعات بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، موجهًا الشكر لوزراء الصحة والسكانوالطيران المدنى والسياحة والآثار، لجهودهم المبذولة فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشارفيروس كورونا والحفاظ صحة وسلامة جميع العاملين بالقطاع السياحى والمواطنينبمحافظة البحر الأحمر.