الارياني: كل المساعي الدولية فشلت في إقناع الحوثيين بالتعاون بشأن خزان صافر

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

دعا وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ، الى تحرك دولي عاجل لتلافي وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران بشأن الخزان ‎صافر، لم يكن مفاجئا، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة المليشيا واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة‏.

واشار الارياني الى ان فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني اممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع المليشيا بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الاحمر بتجاوز مليشيا الارهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، ستطال باضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد اهم الممرات الدولية.