تعرف على توقعات الطقس غدا في الإمارات

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وحارا نهاراً ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.



وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 06:23 والمد الثاني عند 22:01 والجزر الأول عند الساعة 14:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند 17:48 والمد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الاول عند الساعة 11:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 28 95 20

دبــي 45 29 90 15

الشارقة 45 27 90 15

عجمان 39 29 90 15

أم القيوين 41 25 90 20

رأس الخيمة 38 28 85 15

الفجيرة 38 30 85 20

العين 48 31 55 15

ليوا 47 29 75 15

الرويس 43 24 85 20

السلع 43 25 85 20

دلما 37 30 80 15

طنب الكبرى 36 29 85 15

طنب الصغرى 37 29 85 20

أبو موسى 37 29 85 20