شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهدت مواطنة فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبيه في غزة باستشهاد المواطنة ديانا أبو العوف اليازجي متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المواطنة اليازجي كانت تعالج في إحدى المستشفيات داخل أراضي العام 48، بعد إصابتها بجروح خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين في وسط غزة، وأدت إلى استشهاد نحو 37 مواطناً ، مارفع عدد الشهداء إلى 260 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و40 سيدة، و17 مسناً.