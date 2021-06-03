شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق دخول القادمين من فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من تاريخ 2021/6/5 في تمام الساعة 23:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى فيتنام.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في فيتنام خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى فيتنام على الرحلات.