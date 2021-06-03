اخبار العالم

الإمارات تعلق دخول القادمين من فيتنام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق دخول القادمين من فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من تاريخ 2021/6/5 في تمام الساعة 23:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى فيتنام.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في فيتنام خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى فيتنام على الرحلات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا