خبير بريطاني: يجب تطعيم سكان العالم للقضاء على سلالات كورونا المتحوّرة

03 يونيو , 2021

حذّر خبير بريطاني أمس الأربعاء، من أنّ المملكة المتحدة قد تتعرّض لهجمة عنيفة بسبب السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الفقيرة على تطعيم سكانها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن البروفيسور السير جون بل القول، إنه على الرغم من أن اللقاحات كانت فعالة ضد السلالة الهندية لفيروس كورونا المعروفة باسم دلتا، إلا أن الحماية من السلالات المستقبلية غير مضمونة إلى الأبد.

وحذّر أستاذ الطب في جامعة أكسفورد من أنه مع اشتداد الإصابات في أجزاء أخرى من العالم، قد تظهر سلالات جديدة لتعود إلينا وتصيبنا.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يناقش فيه الأكاديميون ما إذا كان يتعيّن المضي قدماً في تخفيف القيود النهائي في إنجلترا يوم 21 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال السير جون إن الأرقام الحالية لا تبدو مخيفة جداً، لكن لا تزال هناك حاجة إلى التمهل لبضعة أسابيع قبل أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بشأن إعادة الفتح في 21 حزيران/يونيو.