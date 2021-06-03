مفاوضات الخرطوم و"الحلو".. لا خلافات جوهرية والجلسات مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر، الخميس، جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، "بلا خلافات جوهرية".

وفي تصريحات إعلامية، قال مقرر فريق الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك، إن جلسة التفاوض ناقشت مسودة الاتفاق الاطاري وملاحظات الوفد الحكومي التي قُدمت للحركة.

كما تناولت أيضا بعض المواضيع المتصلة بالإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية وآليات المراقبة والتقييم.

وأوضح أن التفاوض بين الجانبين سيتواصل عبر جلسات صباحية ومسائية لمناقشة بقية القضايا الأخرى، ومراجعة القضايا محل الخلاف الذي يحتاج إلى تدخل الوساطة أو المراقبين.





وأشار إلى وجود تباين في بعض الأفكار متمثلة في أن كل طرف يريد التمسك بكلمات محددة، و"إصرار كل طرف على كلمة معينة"، نافيا وجود "خلاف جوهري" بين الطرفين.

ولفت إلى أن الوساطة تسعى لإيجاد لغة مقبولة تحقق الاتفاق خصوصا حول القضايا محل الجدل التي تم حسمها في مرحلة إعلان المبادئ.

والثلاثاء، أكدت الحكومة السودانية عزمها على المضي بالمفاوضات مع حركة الحلو إلى سلام عادل وشامل.



وقبلها بيوم، كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق الإطاري بين الخرطوم وحركة الحلو في تقرير المصير والعلمانية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة ضد تقرير المصير الذي سيقود إلى انفصال المنطقتين "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان"، مضيفا أن هناك خلاف آخر بشأن "العلمانية" رغم أن الحكومة مع فصل السلطات، لكن في ذات الوقت ضدها بدعوى عدم قبولها من الشعب ووصفتها بـ"الصارخة".

وأوضح أن الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع دمج جيش الحركة في القوات المسلحة خلال فترة عشرة أعوام نتيجة "التشوهات التي لحقت بالأخيرة خلال عهد الإخوان".

وتابع المصدر أن "الحكومة مع دمج قوات الحلو خلال الفترة الانتقالية بين أربعة إلى خمسة أعوام المقبلة"، لافتا إلى أن الحلو مع إلغاء قوانين الأحوال الشخصية والزكاة.

وتوقع أن توقع الحكومة على الاتفاق الإطاري خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ شمال"، على بروتوكول "إعلان مبادئ" ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين.

لكن منذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو، حالة جمود تام، عقب وصول مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.