إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدفاع الإثيوبي قنأ يادتا، الخميس، يعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي

وتعهدت إريتريا قبل أسابيع بسحب قواتها من إقليم تجراي الإثيوبي بعد ضغوط أوروبية وأمريكية متتالية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكد الوجود الإريتري في تجراي، قائلا في كلمة أمام مجلس النواب الإثيوبي، إن دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.



نجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.