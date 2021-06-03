عقيلة صالح من المغرب: لا للمرتزقة والمليشيات بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مطالبته بإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، ومُغادرة القوات الأجنبية لبلاده.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، أدلى بها عقيلة في أعقاب لقاء جمعه بنظيره المغربي حبيب المالكي.

وقال عقيلة في اللقاء الذي تابعته ”الخليج 365” إن ليبيا عانت الكثير في المرحلة السابقة من الانقسام وانتشار الميلشيات.

وزاد "ونحن نقول هنا من المغرب إننا نحن في ليبيا قادرون على إصلاح شؤوننا".

وأضاف "لا نريد أي قوة أجنبية تتواجد في بلادنا وبذلك نطالب بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا".

وأردف: "نحن بالتأكيد جزء من المجتمع نحتاج إلى التعاون مع كل الدول ونرى مصالح الجميع، لكننا لا نقبل بقاء قوات أجنبية في ديارنا ونطالب مجددا بخروجها، وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة نزيهة يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكمه بإرادة حرة ودون تدخل من أحد".

ولفت عقيلة إلى أنه يحل بالرباط بدعوة من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك للتأكيد على عمق للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغرب وليبيا والتواصل المستمر بين المجلسين لدراسة القضايا المشتركة بين الشعبين.

وقال إن ليبيا تحتاج دائما إلى دعم المملكة المغربية الشقيقة، نظرا لمكانتها في المجتمع الدولي وحرص العاهل المغربي، الملك محمد السادس على استقرار ليبيا وأمنها.

وتابع: بفضل الله وبفضل هذه الجهود كل الاخوة الأشقاء وفي مقدمتهم في المغرب توصلنا إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة من مجلس رئاسي وحكونة وحدة وطنية باشرت الآن أعمالها، إلى جانب استعداد الليبيين للانتخابات القادمة حسب التواريخ المحددة مسبقاً.

من جانبه، أكد حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، على حرص المملكة المغربية على المساعدة في تعميق الحوار بين الاطراف الليبية دون تدخل منها.

وشدد على أن تعليمات ملكية سامية، من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تُؤكد على عدم تدخل المغرب مجريات هذه المفاوضات.

وفي هذا الصدد، شدد على أن التسريع بهذه المرحلة الانتقالية التي يجب أن يتميز بالانتقال السلمي.

وقال إن احترام وحدة الشعوب كفيل بضمان الاستقرار في أي بلد كان، مُعبراً عن أمله في استكمال المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيفما كان.