4 قتلى في انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 4 مدنيين بينهم امرأتان، الخميس، جراء انفجار قنبلة مثبتة بحافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابو، فردوس فارمارز، إن 4 آخرين بينهم امرأة وطفل أصيبوا في الحادث الذي وقع في قسم شرطة الحي السادس بالمدينة.



ولم تعلن أي جماعة المسؤولين بعد عن التفجير.

وتنفذ طالبان وداعش بانتظام تفجيرات في أفغانستان التي تواجه فترة من الغموض وعدم الأمن فيما تنسحب القوات الدولية من البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القوات الأمريكية سوف ستنسحب بحلول 11 سبتمبر/أيلول 2021، لتنه بهذا عملية عسكرية بدأت قبل نحو عشرين عاما عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن.

وافقت دول أخرى أعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أن تحذو حذوها وتسحب قواتها أيضا.

وبعد 20 عاماً من بدء تدخلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2,500 جندي متمركزين في الأراضي الأفغانية، ومن المرجّح انسحابهم خلال الصيف.

وتعدّ قاعدة "باجرام" العسكرية، الواقعة شمال شرق كابول في مقاطعة "باروان" وبناها السوفيت عندما احتلّوا البلاد (1979-1989)، أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وتعثّر الحوار بين الأطراف الأفغانية الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول وكان من المقرّر أن يواكب الانسحاب الأمريكي الجاري "بوتيرة ثابتة"، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون".