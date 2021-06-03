إسبانيا تعلن رسميا إعادة فتح سفارتها في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز عن إعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس ومباشرة القنصلية في تقديم خدماتها.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس مؤتمرا صحفيا مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب جلسة مباحثات تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقيين.



وشدد سانشيز على عمق العلاقات والروابط بين إسبانيا وليبيا ورغبة البلدين في توطيد هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، مؤكدا على وقوف بلاده إلى جانب ليبيا في هذه اللحظات ودعمها لعجلة الاستقرار والمصالحة.





وأعلن عن إعادة افتتاح سفارة بلاده في طرابلس ومباشرة القنصلية في تقديم خدماتها بإعطاء تأشيرات شنغن للمواطنين للمساهمة في زيادة التعاون وتقوية العلاقات بين البلدين.

وتمنى سانشيز في نهاية كلمته أن تمثل زيارته لليبيا نقطة تحول إيجابية تتيح المزيد من العمل المشترك في هذه المرحلة التاريخية المهمة.





ليبيا الجديدة

من جانبه، رحب رئيس الحكومة الليبية بعودة العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى عن ليبيا.



وأشار خلال كلمته إلى أن هذا الأمر يبعث العديد من الرسائل مفادها بأن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.

كما أعرب عن ترحيبه بإعادة فتح سفارة اسبانيا بطرابلس، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر دلالة على جدية المملكة الاسبانية في الرفع من مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز تواجدها الدبلوماسي في ليبيا.

وتطلع الدبيبة إلى أخذ المزيد من هذه الخطوات الإيجابية، بإستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات.





الدعم الأوروبي

وثمن الدبيبة عاليا كل الجهود المبذولة من الإتحاد الاوروبي وإسبانيا في تعزيز الامن المتوسطي، وتأمين الحدود، والدفع بعجلة الاستقرار، ودعم تحول ليبيا الديمقراطي بالوصول إلى دستور وانتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

وأكد أن سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدتها، في جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، هو منطلق تعاون بلاده مع أسبانيا والاتحاد الأوروبي وعلاقاتهم الاستراتيجية في حكومة الوحدة الوطنية.

اتفاقات اقتصادية

وتم خلال المباحثات الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ 2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة وتحديد ماهو مجدي منها.



كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبان في مجالات عدة تساهم في دعم الاقتصاد والتنمية، والتبادل التجاري، والاستثماري الثنائي .

وقدم رئيس الحكومة الشكر للحكومة الإسبانية لموافقتها على علاج عدد من الأطفال المصابين بمرض السرطان بالمستشفيات الإسبانية.

وفي الختام جدد الدبيبة تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" رفقة وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية، والدولة للتجارة، ومجموعة من رجال الأعمال ومدراء لبعض الشركات الإسبانية الكبرى.

وأجرى الدبيبة الأسبوع الماضي جولة أوروبية زار فيها العاصمة الإيطالية روما والفرنسية باريس لعقد مباحثات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية حول الأوضاع في ليبيا.

ويعمل العديد من دول العالم على إعادة افتتاح سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها للعمل داخل ليبيا، وذلك منذ الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد في 5 فبراير/شباط الماضي، من قبل لجنة الحوار السياسي في جينيف.