حدود "ملغومة".. إسرائيل تضبط أسلحة ومخدرات و"حزب الله" المتهم الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسلحة ومخدرات أحبط الجيش تهريبها على الحدود مع لبنان، فيما تتجه الشكوك إلى حزب الله؛ المليشيا التي تمول أنشطتها بالتجارة الممنوعة.

الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية.

وقال في بيان تلقته ”الخليج 365”: "رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي، يوم أمس (الأربعاء) عددًا من المشتبه بهم في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان الى إسرائيل".

وأضاف: "تابعت القوات المشتبه بهم واعتقلت الإسرائيليين".





وأشار الجيش إلى أنه "خلال عملية الاعتقال، تمت مصادرة 15 مسدس و 36 كيلوغرام من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليونيْ شيقل".



ولفت إلى أنه "يفحص ما إذا كان حزب الله الإرهابي قدم مساعدة لمحاولة التهريب".

ووفق البيان نفسه، "تحقق قوات الجيش والشرطة مع المسؤولين عن محاولة التهريب وتقود جهود واسعة في مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية".

ويعلن الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، عن إحباط عمليات تهريب عبر حدود إسرائيل.

وكانت مكافحة المخدرات السعودية أعلنت نهاية أبريل/نيسان الماضي إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من خمسة ملايين حبة مُخبأة داخل ثمار فاكهة الرمان قادمة من لبنان، فيما وُجهت أصابع الاتهام الأولي لحزب الله الذي يحفل سجله بهذه التجاوزات.

وعلى أثر ذلك، قررت السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

