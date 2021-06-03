"مصنع زيوت" يدفع الجيش الأمريكي للاعتذار إلى بلغاريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الجيش الأمريكي اعتذارًا بعدما اقتحم الجنود عن طريق الخطأ مصنعا في بلغاريا ينتج آلات معالجة لزيت الزيتون خلال تدريب الشهر الماضي.

وطبقًا لبيان من "قوات الجيش الأمريكي بأوروبا وأفريقيا"، كانت قوات من اللواء 173 المحمول جوًا، تتدرب على مدار أيام على كيفية الاستيلاء وتأمين قاعدة تشيشنيغيروفو الجوية المتوقفة عن الخدمة في بلغاريا، في تدريب تضمن أيضاً تطهير المخابئ بالقاعدة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وخلال التدريب الذي تم في 11 مايو/أيار، أمّن الجنود المبنى الموجود بجوار القاعدة الجوية والذي "اعتقدوا أنه كان جزءًا من منطقة التدريب، لكنه كان يسيطر عليه المدنيون البلغاريون الذين يديرون عملا تجاريًا خاصًا"، وطبقًا للجيش الأمريكي، لم تطلق أعيرة نارية من أي سلاح.

وقال الجيش الأمريكي خلال بيان: "إن القوات تتعامل مع التدريب بجدية وتولي الأولوية لسلامة جنودنا، وحلفائنا، والمدنيين.. نعتذر بشدة للمصنع وموظفيه".

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا المراقبة جنودا أمريكيين بالزي العسكري ويحملون بنادق ويدخلون ويخرجون من المصنع بينما ينظر الآخرون.



وقال مارين ديميتروف (63 عامًا) مالك المصنع الذي اقتحمته القوات الأمريكية، وابنه بوزيدار ديميتروف (33 عامًا) لشبكة "سي إن إن"، الأربعاء، إن التدريبات العسكرية كانت تجرى بشكل روتيني بالقاعدة الجوية القريبة، لكن المصنع موجود منذ 12 عامًا، ولم تقع أي حوادث.

وأضاف بوزيدار، أنه لم يتواصل معهم أحد ويخبرهم بأنه سيكون هناك تدريب عسكري بمقر المصنع ذاك اليوم.

وتابع: "ليس لدينا شيء ضد التدريب، لكن كانت المشكلة أنه لم يسألنا أحد ما إن كان من المقبول الدخول.. فقط كنا بحاجة لمعرفة ما سيحدث حتى نتمكن من تحذير عمالنا، وبالتالي تجنب هذا التهديد لهم"، مشيرا إلى أن المحنة بأكملها استمرت حوالي 20 لـ30 دقيقة.

وأوضح الابن أن والده مارين وشريكه لم يكونا متواجدين بالمصنع وقت الحادث، وأن العمال السبعة الموجودين بالمصنع وقتها "شعروا بالخوف".



واليوم التالي، تحدث مع محام، وأخذ فيديو كاميرا المراقبة، وتقدم بشكوى رسمية.

وقال إن الأمر كان أشبه بما يحدث في الأفلام، ولم يتوقع أن يحدث في الواقع، مضيفًا: "ذهلت لرؤية ذلك، لكن الشاغلين الأساسيين كانوا على معرفة ما إن كان أي أحد من العمال بخير"، فيما أدان الرئيس البلغاري رومن راديف الحادث، وقال إنه يتوقع إجراء تحقيق.