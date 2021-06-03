السلطات الصحية بليبيا تعلن تسجيل 244 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، تسجيل 244 إصابة جديدة بكورونا، وحالة وفاة واحدة، وشفاء 217 شخصا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 122 إصابة و175 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 186 ألفًا و567 شخصًا، بينهم 10 آلاف و798 حالة نشطة، ووفاة 3132 شخصًا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس.