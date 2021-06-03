ابتداء من اليوم.. عودة الصلاة على جنائز أم القيوين بالمساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ابتداءً من اليوم سيتم البدء بالصلاة على جنائز إمارة أم القيوين بالمساجد بعد فترة إيقافها بسبب جائحة كورونا، حيث ستقام صلاة الجنازة في مدينة أم القيوين بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا (الراس)، ومنطقة فلج المعلا بمسجد فلج المعلا، وفقا للبيان.



وتم تحديد عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لضمان لسلامة المصلين والآخرين، منها الحضور إلى المسجد متوضئاً، والالتزام بلبس الكمامات داخل المسجد، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم تركها في المسجد، والمحافظة على المسافة الفاصلة بين المصلين وحسب المكان المحدد، ومغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة، وتجنب التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد، مع استمرار إغلاق مصليات النساء ودورات المياه وأماكن الوضوء.