المملكة السعودية تستثني 9 فئات من الحضور إلى مقرات العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس، الضوابط الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة "وقاية" والخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي خلال جائحة كوفيد19.



واشترطت «"الموارد البشرية" للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة إرفاق تقرير طبي لجهة العمل، وحددت الوزارة الفئات كما يلي..

- العامل الصحي: من تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

- أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد (لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الأشهر الستة الماضية).

- الأمراض القلبية المزمنة (1- قصور عضلة القلب، 2- أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية).

- نقص المناعة الوراثي، مرض فقر الدم (الثلاسيميا والأنيميا المنجلية).

- نقص المناعة المكتسب (1- مرض نقص المناعة المكتسب، 2- زراعة الأعضاء، 3- استخدام أدوية مثبطة للمناعة، 4- استخدام عقارات علاج السرطان).

- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 40).

- الحالات الطبية المزمنة (1- مرض السكري «النوعين الأول والثاني» غير المنضبط، الذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، 2- مرض ارتفاع ضغط الدم الذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، 3- أمراض الكلى المزمنة، 4- تليف الكبد).

- ذوو الاحتياجات الخاصة (1- عدم القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الإعاقة الحركية، 2- عدم القدرة على فهم أو تطبيق الإجراءات الوقائية بسبب الإعاقة الذهنية).

وكشفت "الموارد البشرية" أنه يستثنى من تلك الحالات الفئات التالية:

-مكتملي جرعات التحصين من تظهر حالته "محصّن" في تطبيق "توكلنا"، مرضى الغسيل الكلوي، مرضى السرطان النشط، مرضى زراعة الأعضاء، السمنة أكبر من 40.

-حالات التحصين حسب تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا"، (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي)، لبقية الحالات.