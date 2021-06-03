شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مرتقبة بين الملكة إليزابيث وبايدن في قلعة "وندسور" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال قصر بكنجهام الخميس إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ستلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في قلعة وندسور في ختام قمة مجموعة السبع التي تبدأ في بريطانيا الأسبوع المقبل.

وسيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، والأطول بقاء على العرش في بريطانيا، وسيكون الاجتماع أول لقاء رفيع منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل/نيسان المنصرم.

وتستضيف بريطانيا قادة مجموعة السبع فى كورنوال بإنجلترا، فيما سيكون أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأمريكي منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي، وأكبر حدث دبلوماسي يحضره شخصياً منذ تفشي وباء كوفيد-19.

ولم يكشف قصر بكنجهام مزيداً من التفاصيل حول اللقاء بين الملكة وبايدن يوم 13 يونيو/حزيران.

وأمضت الملكة إليزابيث معظم فترة الوباء في وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم تقع غربي لندن، والتي أُقيم بها حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان في 2018.

وفي نفس العام، استضافت الملكة الرئيس السابق دونالد ترامب في القلعة، وزارها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هناك أيضاً عام 2016، بعد يوم من عيد ميلادها التسعين.