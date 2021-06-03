شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يحسم مصيره مع إنتر ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، إنه سيستمر في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل بعد أن ساعد الفريق على التتويج باللقب المحلي للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

وتوج لوكاكو «28 عاماً» بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد أن أحرز 24 هدفاً وهيأ 11 فرصة تهديف، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ويستمر عقد لوكاكو الحالي مع إنتر ميلان حتى يونيو حزيران 2024، لكن ترددت الكثير من الأحاديث والتكهنات عن إمكانية انتقاله إلى فريق آخر في إطار سعي النادي لبيع بعض اللاعبين للحد من التأثيرات المالية لأزمة كوفيد-19.

وعن ذلك قال لوكاكو في تصريحات إذاعية: «نعم سأبقى. أشعر بالارتياح في إنتر».

وانفصل إنتر ميلان عن مدربه أنطونيو كونتي بعد وقت قصير من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، بينما أكد لوكاكو أنه على اتصال مع المدرب الجديد للنادي، في إشارة إلى سيموني إنزاجي الذي تولى رسمياً تدريب الفريق.