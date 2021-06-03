«موارد الشارقة» تشرك موظفيها في «الاستعداد للخمسين»

الشارقة: ”الخليج 365”

أشركت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، موظفيها في استعدادات الدولة للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، عبر وضع تصور شامل للعمل الحكومي، في ورشة نظمتها بعنوان «الاستعداد للخمسين».

واستعرضت الورشة خطة العمل ومحاور مئوية الإمارات 2071 والاستعداد للخمسين، وناقشت عدداً من المحاور التي يرتكز عليها مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، وهي: الحكومة والتعليم والاقتصاد والمجتمع.

وتمثل المحور الأول، في وضع الأسس لخلق حكومة مرنة استباقية بقيادة واعية وحكيمة، تمتلك رؤية واضحة مستقرة، هدفها تحقيق سعادة المجتمع وتقديم رسائل ايجابية للعالم.

وناقش المحور الثاني، الاستثمار في التعليم والارتكاز على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والهندسة، وترسيخ القيم الأخلاقية وانفتاح العقول على تجارب الدول المتقدمة.

وركز المحور الثالث، على الوصول إلى اقتصاد متنوع معرفي ينافس أفضل اقتصادات العالم، ويركز على الصناعات المتقدمة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

واهتم المحور الرابع، بالتعريف بسبل ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في مجتمع آمن إيجابي وسعيد.

كما عرضت بعض المبادرات و المشروعات التي وضعتها وأبدعت فيها بعض الوزارات و المؤسسات في الدولة، ضمن أجندة 2020 عام الاستعداد للخمسين، لتحقيق أهداف المشروع.

وأضاءت على أهمية تعزيز دور المرأة في صناعة مستقبل الإمارات، وجهودها في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً في تمكين المرأة.

وتطرقت الورشة إلى «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل» ومساعيها لبلوغ أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأكدت ضرورة التكيف مع الوظائف المستقبلية، وتوقعات التطور والتغيير في المهارات العملية بحلول عام 2050.

حضر البرنامج مديرو الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام، حيث استطلعت آراؤهم وأفكارهم لتحديد التحديات التي تواجههم في العمل. كما صممت أفكار، ووضعت المقترحات للخروج بتصورات مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل والوظائف المستقبلية.