الكرخ يقابل نفط البصرة.. والزوراء يواجه الحدود في كأس العراق

بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق، الخميس، منافسات ربع نهائي كأس العراق بإقامة مباراتين، الأولى ستجمع فريق الكرخ مع ضيفه نفط البصرة وستقام على ملعب "الساحر أحمد راضي" في العاصمة بغداد، وستكون هذه المباراة خاضعة لكل التوقعات ولا يمكن تفضيل فريق على آخر، أما المباراة الثانية فستكون بين الزوراء وضيفه الحدود، وستقام على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

ووفق الحسابات الطبيعية، تبدو النتيجة تميل إلى صالح الزوراء الذي سيدخل المباراة وهو يعاني من غياب لاعبيه الذين يتواجدون في المنتخب العراقي الأول وهم جلال حسن، ضرغام إسماعيل، مصطفى محمد، علاء الزهرة، إلا أنه يمتلك الاحتياط الجيد الذي يستطيع شغل مراكز هؤلاء اللاعبين بجدارة، أما الحدود الذي يتواجد الآن في المركز الأخير في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، فإنه يبحث عن فرصة لتحقيق مفاجئة كبيرة ستحسب له في حال نجح في إقصاء الزوراء من كأس العراق.