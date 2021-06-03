مريم بن ثنية سفيرة للمجلس الوطني في منتدى القيادات السياسية النسائية

أبوظبي: ”الخليج 365”

وافق منتدى القيادات السياسية النسائية، على ترشيح المجلس الوطني الاتحادي، مريم بن ثنية، عضو المجلس، لتمثيل دولة الإمارات في المنتدى، الذي يهدف إلى زيادة عدد القيادات النسائية السياسية في العالم، وتطوير المجتمعات بخلق قنوات اتصال بين القيادات السياسية النسائية والمجتمع.

وأعربت مريم بن ثنية، عن شكرها للمجلس، على ترشيحها للمنصب، الذي سيسهم في التمثيل العالمي للإماراتية في المحافل الدولية، وخاصة عبر هذا المنتدى الذي أسس في أيسلندا عام 2013، لدعم قضايا المساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار ونشر السلام. وقد شارك المجلس بفعالية في برامج المنتدى منذ تأسيسه، وفازت دولة الإمارات في أولى دوراته، بجائزة الجهود المبذولة في سد الفجوة بين الجنسين في الوطن العربي.

وأشارت إلى أن الإمارات، تبوّأت بفضل ثقة القيادة الرشيدة، منذ تأسيس الدولة، مراكز متقدمة في تمكين المرأة، واستطاعت تكوين أنموذج عالمي رائد في برامج تمكين المرأة وسدّ الفجوة بين الجنسين. ويستمر هذا النجاح بفضل توجيهات القيادة المستمرة، حيث رسمت مستقبل دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، بمشاركة المرأة لدورها المهم في المرحلة القادمة من تطور واستدامة وازدهار وطننا الغالي.

وأضافت بن ثنية، أن دولة الإمارات من دول العالم المتصدرة في مؤشرات التوازن والمساواة بين الجنسين، بإطلاق برامج وسياسيات ومبادرات تحقق هذا الهدف، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015- 2021 التي أطلقتها «أم الإمارات» سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وكذلك إنشاء «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء عام 2015، وترأسه قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «مؤسسة دبي للمرأة».

وأكدت بن ثنية، أن اختيارها سفيرة في المنتدى، يؤكد الخطوات والقرارات المهمة التي تشهدها الدولة.

يذكر أن سفيرة المنتدى، ستعرّف بملف التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، وتستعرض تجربة الدولة في تمكين المرأة في جميع المجالات.