شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد للاعبي «الأبيض»: فالكم الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
3 يونيو 2021
18:07 مساء
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دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، منتخب الإمارات لكرة القدم الذي يخوض الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء الخميس مباراة مهمة أمام ماليزيا، ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.
ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر «انستجرام» صورة للاعبي المنتخب وهم يحتفلون بأحد الأهداف خلال مباراة سابقة، وكتب «فالكم الفوز».
ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في مبارياته الـ4 المتبقية حتى يحيي آماله في المنافسة على التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.
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