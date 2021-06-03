شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل وفنزويلا تفتتحان كوبا أمريكا و"ماراكانا" يحتضن النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إن البرازيل ستفتتح كأس كوبا أمريكا بمواجهة فنزويلا في العاصمة برازيليا، بينما تقام المباراة النهائية باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ونقل كونميبول البطولة، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى البرازيل يوم الاثنين الماضي بدلاً من الأرجنتين وكولومبيا.

وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الثانية على التوالي، وتقام المنافسات رغم المخاوف بشأن الوضع الصحي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا مع تسجيل نحو 100 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 وفاة وفقاً لإحصاءات حكومية.

وتستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة فنزويلا باستاد ماني جارانشيا يوم 13 يونيو/حزيران، وتضم المجموعة الثانية كولومبيا والإكوادور وبيرو أيضاً.

وتفتتح الأرجنتين مبارياتها في ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو ضد تشيلي في 14 يونيو، كما تضم المجموعة بوليفيا وباراجواي وأوروجواي.

ويقام الدور قبل النهائي بملعبي نيلتون سانتوس في الخامس من يوليو/تموز وماني جارينشيا في اليوم التالي.

ويستضيف ماراكانا المباراة النهائية، وهي الوحيدة في هذا الملعب بالبطولة في العاشر من يوليو.