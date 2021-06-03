شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تعدّل مواعيد عمل صهاريج الصرف الصحي بمويلح التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تعديل مواعيد عمل دخول صهاريج سحب مياه الصرف الصحي إلى منطقة مويلح التجارية، وتنظيم العملية بشكل أكبر، من خلال متابعة التزام الصهاريج بالمواعيد الجديدة لتحقيق راحة السكان والحد من عرقلة حركة المركبات، حيث تشهد المنطقة حركة سكانية واقتصادية نشطة، كما يأتي القرار تماشياً مع دور البلدية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وتفصيلاً، صرح ثابت الطريفي مدير عام البلدية، بأن المواعيد الجديدة لدخول الصهاريج إلى منطقة مويلح ستكون على فترتين صباحية ومسائية، بحيث تكون الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الواحدة ظهراً، وفي الفترة المسائية من الساعة 11 مساءً وحتى السادسة صباحاً، مشيراً إلى أن البلدية شكلت فرق عمل لمتابعة التزام الصهاريج بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لرصد غير الملتزمين، وتوعية أصحاب الصهاريج بالمواعيد الجديدة ومنحهم المدة الكافية بما لا يقل عن أسبوعين من أجل تطبيق القرار والالتزام به بشكل كامل.

وأوضح أن إدارة الصرف الصحي أنشأت منصة تفاعلية وعملت على إضافة كافة أصحاب الصهاريج، وبدأت بنشر الإعلانات التوعوية فيما يخص المواعيد الجديدة، وتوعيتهم بكل ما يتعلق بعملية سحب مياه الصرف الصحي وتفريغها في المحطة الرئيسية، وأي قرارات جديدة تصدر عن البلدية في هذا المجال.

ثابت الطريفي

وفي ذات السياق، كشف المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن البلدية قامت بالتعاون والتنسيق مع شرطة الشارقة لضبط المخالفين لمواعيد العمل عن طريق «الرادارات» بحيث سيتم ضبط الصهاريج المخالفة من خلالها، ما يساهم في تطبيق القرار بنسبة 100%، كما أفاد بأن إدارة الخدمات البيئية قامت بتعديل المواعد على التصاريح الصادرة لمزاولة هذا النشاط.