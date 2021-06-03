الودائع الادخارية تستقطب 11.2 مليار درهم في 4 أشهر

دبي: عبير أبو شمالة

نمت الودائع الادخارية بحوالي 5.1%، وبواقع 11.17 مليار درهم منذ بداية العام لتصل مع نهاية شهر إبريل الماضي إلى 226.18 مليار درهم، وذلك رغم تراجعها بحوالي 0.1% في إبريل عن مستوياتها في مارس الماضي ، والتي وصلت إلى 226.37 مليار درهم، وكانت الودائع الادخارية وصلت مع نهاية العام الماضي إلى حوالي 215.2 مليار درهم.

وفي الوقت نفسه ارتفعت الودائع تحت الطلب على مستوى القطاع المصرفي بحسب النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي التي نشرها، الخميس بحوالي 0.2% إلى 751.77 مليار درهم في نهاية إبريل مقابل 750.29 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، ووصل الارتفاع في الودائع تحت الطلب منذ بداية العام بذلك إلى 7.9% مقابل 696.884 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وتراجعت الودائع لأجل بحوالي 3.4% على أساس شهري لتصل إلى 536.43 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، مقابل 555.37 مليار درهم في شهر مارس، ووصل التراجع منذ بداية العام إلى 13% مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020.