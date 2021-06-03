شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى نائب التنسيقية يهنئ الرئيس السيسي لحصوله على "وسام القائد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحصوله على "وسام القائد" المقدم من البرلمان العربى، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن القومى العربى، وهو أرفع وسام عربى يتقلده من يؤدى دورا محوريا فى مستقبل المنطقة العربية.

وقال محمد السباعى، إن هذا التكريم يتزامن مع الذكرى السابعة لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية، ليستمر الإيمان والحرص على بناء دولة عصرية تحت قيادة سياسية واعية وهبت نفسها لشعبها، والتزمت بتحقيق أماله و طموحاته، متابعا: "وسيظل اصطفاف الشعب بجانب الدولة المصرية للحفاظ على هوية الوطن".

وتابع محمد السباعى: "نحن على ثقة تامة بأننا وبتماسك وحدتنا الوطنية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرون بعون الله على تحقيق رؤيتنا المضيئة التي نحلم بها لوطننا الغالى، وماضون على عهدنا، ونجدد وعدنا بالعطاء والجهد".