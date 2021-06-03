شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للشباب المشاركين فى منحة ناصر: موقف مصر واضح وقوى من مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على سؤال أحد الشباب المشاركين فى منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، بشأن جهود تمكين الشباب على الأرض، قائلا:" فى الحقيقة الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك من أجل التأهيل والتمكين بعد التدريب، ولعل مؤتمرات ومنتديات الشباب التي عُقدت خلال السنوات القليلة السابقة خير دليل وترجمة لهذا الاهتمام على الأرض، ولا يقتصر الأمر على عقد هذه المؤتمرات فحسب، ولكن يتم نقل هذه الرؤى والأفكار والموضوعات التى يتم مناقشتها لصياغتها فى خطط واستراتيجيات وتنفيذها على الأرض فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة، فى الوقت الذى يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى ورش العمل مما يؤكد أيضا حرصه الشديد على التواصل الدائم والمستمر مع الشباب ويعطى هذه الورش المزيد من الأهمية".

وحول دور مصر المحوري والاستراتيجي فى المنطقة، قال صبحى، إن الدولة المصرية دولة سلام، ونظرتها للعالم نظرة سلام، وتمثل دول الجوار بعد أمنى وقومى للدولة المصرية، وللدولة المصرية دور كبير واستراتيجي خلال الفترة الأخيرة فى العديد من القضايا الهامة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار، ومبادرة إعمار غزة، وموقف مصر مع الشقيقة السودان وليبيا وعلاقات مصر الطيبة مع كافة الدول، وجهود القيادة السياسية فى استعادة دور ومكانة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، متابعا: "موقف مصر واضح وقوي من مياه النيل".

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مقر مجلس النواب، اليوم الخميس ، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.