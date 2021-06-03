شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توصى بإعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة التضامن الاجتماعى خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، دعوة لوزيرة التضامن الاجتماعى، للتواجد يومى الأحد والإثنين المقبلين، للاستماع إلى ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ودراسة التنسيق مع الجهات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة المعوقات التي تواجه المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان مع ممثلى المجلس، حيث أوصت اللجنة فيما يتعلق بالإطار المؤسسي إعادة تشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تشكيل المكتب الفنى وتعديل اللائحة، وإعادة صياغة القرار 450، وإعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات، وفعالية تطبيق القانون.

وأوصت اللجنة أيضا بتفعيل لجان حماية الطفولة وتعطى لها سلطة "تدابير وقتية"، وتفعيل مهام الأخصائي الاجتماعى، والتركيز على أهمية الدراسات بكليات الخدمات الاجتماعية، والتنسيق في العمل بين المجلس القومى لمكافحة الإدمان مع مجلس النواب، وتعديل اللائحة المالية والتى صدرت منذ عام 2007.