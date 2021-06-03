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بدء الجلسة العامة الـ15 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بحضور النائب محمد السباعى

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الخامسة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بحضور النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو البرلمان اليورو متوسطي، وافتتح الجلسة العامة السيد كريم دوريش رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.

كما تم عرض رسالة مسجلة من سعادة السيد أنطونيو كوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد افتتاح الجلسة، بدأت اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بحوار الحضارات وحقوق الإنسان، في مناقشة العديد من المحاور مثل العنف المنزلي، وحقوق الإنسان في عالم آلى متزايد، كما شاركت مصر في هذا المحور.

بعد ذلك عقد اجتماع تحضيري للمنتدى البرلماني النسائي، برلمان البحر الأبيض المتوسط، وألقت الكلمة الافتتاحية السيدة يانا كيارا إيهم، رئيسة اللجنة الدائمة الثالثة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الجلسة الأخيرة، جلسة اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تناولت أثر فيروس علي اقتصاد المنطقة الأورومتوسطية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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