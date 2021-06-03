تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا نهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.62جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.