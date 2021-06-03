مصادر مصرفية تكشف سبب الحجز على أموال محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري

كشفت مصادر مصرفية، لمصراوي، سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان. وقالت المصادر إن القرار الخاص بأموال رمضان، ليس تحفظاً كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وفي تصريحات سابقة، قال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر لمصراوي، إن الحُكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

ودفع "حلمي" في دعواه بأن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

كان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.