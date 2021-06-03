إغلاق متحف مذبحة تيانانمين في هونج كونج قبل أيام من حلول الذكرى السنوية لها

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

أغلقت السلطات في هونج كونج متحفا خاصا لمذبحة ميدان تيانانمين، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية لحملة القمع التى نفذتها السلطات الصينية ضد الاحتجاجات في بكين عام 1989.

وتم إغلاق متحف "4 يونيو" أمس الأربعاء مؤقتا بعد أن قالت السلطات إنه ليس لديه رخصة تشغيل مناسبة.

وقال "تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين" المشغل للمتحف اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتحف كان يعمل دون مشاكل على مدار السنوات العشر الماضية، وإنه من المرجح أن تكون مسألة الترخيص لها دوافع سياسية.

قال ريتشارد تسوي، الأمين العام للتحالف، إن المنظمة أقامت معارض في المتحف بشكل متقطع خلال العقد الماضي، على الرغم من إغلاقه في الآونة الأخيرة بسبب وباء كورونا.

وأضاف تسوي: "افتتحنا المتحف في 30 أيار/مايو من هذا العام لمدة ثلاثة أيام ثم تلقينا تحذيرا بضرورة الحصول على تصريح ترفيه عام من إدارة الغذاء والصحة البيئية".

وقال تسوي إنه بعد الحصول على المشورة القانونية، لم تعد المنظمة تشعر بأن إبقاء المتحف مفتوحا سوف يكون آمنا .

وقالت إدارة الغذاء والصحة البيئية في وقت سابق إنها تحقق في القضية بعد تلقي شكوى.

وفي 4 يونيو 1989، اتخذ جيش التحرير الشعبي الصيني إجراءات صارمة ضد احتجاج سلمي في ميدان تيانانمين في بكين، ما أسفر عن مقتل عدة مئات من الأشخاص. ولم يتضح العدد الإجمالي للضحايا حتى اليوم.