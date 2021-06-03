أعادت مبلغ مالي مفقود.. رئيس جامعة سوهاج يكرم طالبة بكلية التربية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

كرم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، الطالبة هاجر عبدالعال محمد، بالفرقة الثانية بكلية التربية، لإعادتها مبلغ مالي عثرت عليه بجوار البوابة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد أثناء اليوم الدراسي.

وأشاد رئيس الجامعة بأمانة الطالبة، وأهداها المصحف الشريف وميدالية تذكارية تكريمًا لها وتقديرًا لموقفها المُشَّرف.

وقالت الطالبة "هاجر"، إنها فوجئت بوجود المبلغ على الأرض أمام البوابة الرئيسية للجامعة في حدود الساعة ١٢ ظهرًا، مضيفًة أنها توجهت إلى الأمن الجامعي لمساعدتها في إيجاد صاحب المبلغ المفقود، وذلك من خلال نشر التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي ساهم في الوصول بشكل سريع إلى صاحب المال.