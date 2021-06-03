ضابط إسرائيلي: نستعد لتجدد القتال مع حماس قريبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 04:13 مساءً - منذ 17 دقيقة

قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء اليعازر توليدانو اليوم الخميس إن الجيش يستعد لتجدد القتال مع حركة حماس في قطاع غزة قريبا.

وأضاف قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال في حديث مع القناة 13 الإسرائيلية إن المرحلة الأولى من عملية “حارس الأسوار” ضد قطاع غزة انتهت، وان الجيش جاهز للمرحلة الثانية”.

وزعم اليعازر توليدانو ان الجيش الإسرائيلي نجاح في اغتيال نشطاء وقادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي داخل الأنفاق في قطاع غزة،خلال المرحلة الأولى من عملية حارس الاسوار، وهذا لم ينته بعد”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 11 مايو الماضي عن إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم ” حارس الأسوار ” فيما أسمتها الفصائل الفلسطينية في القطاع عملية ” سيف القدس “.

وعاد الهدوء إلى قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار، يوم 21 مايو الماضي بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية وفصائل قطاع غزة في تبادل إطلاق الصواريخ في 10 مايو/أيار بعد أيام من التوتر بشأن القيود المفروضة في القدس، والوصول إلى الأماكن المقدسة، وتهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم.