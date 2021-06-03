لهذا السبب… نتنياهو يدعو كتلة اليمين لاجتماع عاجل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

في مسعى لمنع تصويت نواب من حزبي “يمينا” و”أمل جديد” للحكومة الجديدة وعدم منحها الثقة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع عاجل لزعماء كتلة اليمين في الكنيست.

وحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن الاجتماع الذي دعي للمشاركة فيه رئيس الكنيست ياريف ليفين ورئيس الائتلاف الحاكم عضو الكنيست ميكي زوهار، إضافة إلى رؤساء مجلس “يشع” لمستوطنات الضفة الغربية، يهدف لإيجاد طرق لتعطيل حكومة الوحدة الجديدة قبل التصويت على منحها الثقة الأسبوع المقبل.

في وقت سابق اليوم، قدمت أحزاب “كتلة التغيير” إلى سكرتارية الكنيست تواقيع 61 نائبا من أجل تغيير رئيس الكنيست الليكودي ياريف ليفين وسط مخاوف من أنه يخطط لتأجيل التصويت على الحكومة الجديدة، لكن بعد وقت قصير سحب عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، نير أورباخ، توقيعه، ما قد يمنع إسقاط ليفين وتعيين عضو الكنيست من حزب “ييش عتيد”، ميكي ليفي، رئيسا للكنيست، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.