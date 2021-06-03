معلومات جديدة حول أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في طب الأورام

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

حصلت الإماراتية الدكتورة نسرين علي الخواجه على العديد من الشهادات العلمية في طب الأورام والطب النفسي.



وبذلك تكون أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في طب الأورام من المملكة المتحدة، وقبلها ماجستير الصحة النفسية من الكلية الملكية البريطانية في لندن، وتم تكريم الدكتورة نسرين، مرتين، بجائزة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للتفوق العلمي والتميز.

والدكتورة نسرين حائزة على شهادة البورد العربي في الطب النفسي وشهادة البحث العلمي من جامعة هارفارد ودبلوم العلاج المعرفي السلوكي وكذلك دبلوم المهارات النفسية.

وقالت الدكتورة نسرين إنها بدأت العمل في شركة "صحة" طبيبة عامة، وفتحت لها "صحة" الأبواب واسعة لمواصلة تعليمها والحصول على أعلى الدرجات العلمية، وقدمت لها كل أنواع الدعم لتحقيق أهدافها، ورغبتها في العمل بمستشفى عالمي المستوى، وشبكة رعاية صحية مرموقة تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت أن شركة "صحة" مهدت لها السبل للحصول على المزيد من المعارف والخبرات، ما أهلها لأن تكون من أكثر الأطباء النفسيين الإماراتيين الحاصلين على أوراق اعتماد دولية فريدة من نوعها، وكذلك حصولها على البورد العربي في الطب النفسي، وشهادة كلية الطب بجامعة هارفارد في البحث، ودبلوم العلاج السلوكي المعرفي، ودبلوم الكفاءات النفسية، وتعزيز خبرتها الإكلينيكية والبحثية، وتولي منصب استشاري الطب النفسي في مستشفى "توام".

وتتطلع الدكتورة نسرين الخواجه من خلال عملها في مهنة الطب النفسي، والأورام، لتقديم وتحسين الرعاية الطبية والخبرة لعلاج مرضى السرطان في الإمارات، حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة، والخبرات العميقة التي اكتسبتها من خلال دراستها وعملها، خاصة أن الصحة النفسية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدول والحكومات والشعوب.