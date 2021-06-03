دولة الإمارات تقدم 13.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 88,204 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 13,154,465 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 133.00 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".