بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الأطراف الصناعية في سيئون يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

المناطق - وكالات

واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر أبريل 2021م، تقديم 1,067 خدمة وزعت على 600 مستفيد، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 108 مرضى شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 492 شخصاً.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.