شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل الأوروبية" تدين ألمانيا بسبب تلوث الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت محكمة العدل الأوروبية ألمانيا اليوم الخميس بسبب تجاوزها بشكل كبير الحدود القصوى لثاني أكسيد النيتروجين، الملوث للهواء، على مدار أعوام طويلة.

وجاء في قرار المحكمة اليوم في لوكمسبورج أن جمهورية ألمانيا الاتحادية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة أن تكون مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الجو أقل من 40 ميكروجراما لكل متر مكعب في المتوسط خلال العام.