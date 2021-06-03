شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: مليشيا الحوثي تستخدم ملف "صافر" للمساومة والابتزاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني محمد الإرياني إن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران بشأن خزان النفط العائم صافر، لم يكن مفاجئ، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة المليشيا واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة.

وأضاف : فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني اممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع المليشيا بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وتابع : ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الاحمر لتجاوز مليشيا الارهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، والتي ستطال باضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد اهم الممرات الدولية.