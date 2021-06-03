شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تستقبل بايدن في قلعة وندسور الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قصر بكنجهام اليوم الخميس إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ستلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في قلعة وندسور في ختام قمة مجموعة السبع التي تبدأ في بريطانيا الأسبوع المقبل.

سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة البالغة من العمر 95 عاما والأطول بقاء على العرش في بريطانيا، وسيكون الاجتماع أول لقاء رفيع منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

تستضيف بريطانيا قادة مجموعة السبع فى كورنوال بإنجلترا فيما سيكون أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأمريكي منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير ، وأكبر حدث دبلوماسي يحضره شخصيا منذ تفشي وباء كوفيد-19. ولم يكشف قصر بكنجهام مزيدا من التفاصيل حول اللقاء بين الملكة وبايدن يوم 13 يونيو.